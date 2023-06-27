Названы риски использования электрического вентилятора

Сегодня гораздо большую распространённость имеют кондиционеры для охлаждения помещений, тем не менее, электрические вентиляторы не вышли из обихода и продолжают использоваться довольно активно. Они также могут обеспечить желанную прохладу в жаркий день, но, при этом, их применение сопряжено с некоторыми «побочными действиями».

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Об этом рассказал эксперт по сну Мартин Сили, генеральный директор MattressNextDay. Он назвал четыре проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть при желании охладиться с помощью электровентилятора.

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Вентилятор, создающий потоки прохладного воздуха в помещении, вместе с ними может распространять аллергены, в том числе, пылевых клещей, споры и пыльцу, вызывая аллергические реакции. Для людей, страдающих астмой, в этом может скрываться особая опасность. Мартин Сили предупреждает: если у человека появляется чрезмерное чихание, слезотечение, насморк, зуд в горле или даже затруднённое дыхание – ему стоит убедиться, что на лопастях вентилятора нет пыли. Этот прибор нуждается в регулярной чистке.

Использование электровентилятора может привести к сухости и раздражению глаз – усиленное движение воздуха сушит глаза. Особенно у тех, кто носит контактные линзы, эти симптомы могут развиться с большей долей вероятности. Избежать этого можно, ослабив интенсивность вращения лопастей вентилятора.

Избыточный «ветер» при использовании вентилятора может пересушивать нос и горло, из-за чего организм будет производить больше слизи для избегания обезвоживания. На этом фоне может возникнуть головная боль, заложенность носа. Для того, чтобы облегчить такое состояние, нужно следить за питьевым режимом – потреблять достаточное количество воды.