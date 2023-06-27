Россиян предупредили об опасности отеков
Почему у человека может развиваться отечность, об этом в своем телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
«Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность в кистях, можно заподозрить патологию щитовидной железы», – отметила врач.
По словам Павловой, отечность может развиваться из-за сердечно-сосудистых заболеваний. В основном в этом случае страдают икры и ступни ног.
Отек лица говорит о том, что нужно проверить почки. Можно заработать отеки из-за недостаточного количества белка в организме. Отеки могут появляться на фоне аллергических реакций, инфекционных болезней, поэтому, обнаружив их, нужно незамедлительно идти к врачу.
Ранее популярные заблуждения, касающиеся питания и отдыха, развеял в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Например, он заявил, что купание после еды не несет в себе ничего страшного.