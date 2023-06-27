Россиян предупредили об опасности отеков

Почему у человека может развиваться отечность, об этом в своем телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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«Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность в кистях, можно заподозрить патологию щитовидной железы», – отметила врач.

По словам Павловой, отечность может развиваться из-за сердечно-сосудистых заболеваний. В основном в этом случае страдают икры и ступни ног.

Отек лица говорит о том, что нужно проверить почки. Можно заработать отеки из-за недостаточного количества белка в организме. Отеки могут появляться на фоне аллергических реакций, инфекционных болезней, поэтому, обнаружив их, нужно незамедлительно идти к врачу.