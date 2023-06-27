Доктор Мясников развеял летние мифы о еде и отдыхе

Популярные заблуждения, касающиеся питания и отдыха, развеял в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Например, он заявил, что купание после еды не несет в себе ничего страшного.

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«Можно спокойно окунуться, пищеварение не нарушится. Однако перед тренировкой в бассейне желательно не есть за два часа», – отметил врач.

По словам Мясникова, риск инфаркта летом не выше, чем в другие сезоны. Его могут спровоцировать повышенные холестерин и сахар в крови, давление, вес, воспаление.

Он отметил, обычно человек, находящийся рядом с кондиционером, заболевает, когда его иммунитет ослаблен. От применения этого оборудования в помещении всегда становится сухо, поэтому вирус попадает в организм очень быстро.

Кроме того, не стоит летом есть фрукты и ягоды в неограниченном количестве под предлогом запаса витаминов и микроэлементов, этого сделать невозможно.