Омега-3, 6 и 9: почему эти жирные кислоты важны и где они содержатся

Самая известная из омег — это, конечно, 3. При этом 6 и 9 тоже не завершают список. Жирных кислот около двухсот, в организме человека есть 70. Наиболее важных 20 штук, и омега-3, омега-6 и омега-9 как раз среди них. Издание Роспотребнадзора рассказало, чем они друг от друга отличаются, о пользе каждой, а главное — о том, где их можно раздобыть.