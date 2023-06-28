Омега-3, 6 и 9: почему эти жирные кислоты важны и где они содержатся

Омега-3, омега-6 и омега-9: почему эти жирные кислоты важны и где они содержатся
Самая известная из омег — это, конечно, 3. При этом 6 и 9 тоже не завершают список. Жирных кислот около двухсот, в организме человека есть 70. Наиболее важных 20 штук, и омега-3, омега-6 и омега-9 как раз среди них. Издание Роспотребнадзора рассказало, чем они друг от друга отличаются, о пользе каждой, а главное — о том, где их можно раздобыть.
Чем отличаются жирные кислоты и омеги 3, 6, 9 вместе с ними
Первое. Они бывают насыщенные и ненасыщенные.
Насыщенные чаще всего животного происхождения. Ненасыщенные — растительного.
Омега-3, 6 и 9 — это ненасыщенные жирные кислоты.
По мнению диетологов, в рационе должно быть 35% насыщенных жиров и 65% — ненасыщенных.
Второе. Ненасыщенные жирные кислоты также делятся на два вида:
- полиненасыщенные — омега-3 и омега-6. Жизненно необходимы для организма, но сам он их не вырабатывает, поэтому оказаться внутри они могут только с едой.
- мононенасыщенные — это омега-9. Её организм может вырабатывать сам — из омеги-3 и омеги-6. Но она поступает и с едой.
Что объединяет омеги- 3, 6 и 9
Все они нужны для нормального функционирования организма: хорошей работы мозга, своевременной регенерации тканей и здоровья кожи.
Выполняют антиоксидантную функцию: защищают клетки от вредного действия свободных радикалов и замедляют процессы старения.
Повышают «полезный» холестерин, уменьшая уровень «вредного», помогают здоровью сосудов и нормализации обмена веществ, участвуют в работе эндокринной системы.
Омега-3
- укрепляет иммунитет;
- повышает общий тонус, улучшает самочувствие и настроение;
- снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;
- улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нервной системы и мозга;
- способствует снижению «плохого» холестерина;
- улучшает регенерацию тканей;
- обладает противовоспалительным эффектом;
- важна для работы эндокринной системы;
- помогает поддерживать нормальный вес.
Кстати, учёные из Гарвардской медицинской школы недавно выяснили, что омега-3 на 11% может снизить риск развития мерцательной аритмии.
Омега-6
При наличии в организме необходимого количества жирных кислот омега-3:
- обеспечивает здоровье кожи, волос, ногтей;
- улучшает иммунитет и свёртываемость крови;
- помогает снизить вероятность аллергических реакций;
- уменьшает воспаление;
- снижает уровень «плохого» холестерина;
- обеспечивает здоровье клеточных мембран и детоксикацию;
- способствует здоровью сердечно-сосудистой системы;
- оказывает антидепрессивное воздействие;
- укрепляет костную систему.
Омега-9
- укрепляет иммунитет;
- помогает здоровью сердца и сосудов;
- стабилизирует уровень глюкозы в крови;
- оказывает противовоспалительное действие;
- помогает поддерживать нормальный вес.
В каких продуктах содержатся
Омега-3
- жирная и полужирная рыба: форель, лосось, скумбрия, сельдь, сардина, лосось, тунец и др.;
- рыбий жир;
- печень трески;
- кунжут, льняное семя;
- оливковое масло;
- грецкие орехи;
- фасоль;
- цветная капуста, шпинат, брокколи.
Омега-6
- масла: подсолнечное, кукурузное, соевое, виноградных косточек, зародышей пшеницы, грецкого ореха и другие растительные;
- орехи;
- семена.
Омега-9
- масла: оливковое, арахисовое, подсолнечное, сливочное;
- рыбий жир;
- грецкие орехи;
- авокадо;
- льняное семя;
- лосось, форель;
- свиное сало.