Тренер рассказала о трех упражнениях для здоровой спины на каждый день

Тренер Анастасия Юркова рассказала о трех упражнениях для здоровой спины на каждый день. Ее слова приводит Elle.

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Специалист посоветовала сделать упражнение «лодочка» 10-15 раз, исходное положение — лежа на животе. «Поднимите одновременно руки и ноги от пола и хорошо растянитесь между ними. Вернитесь в исходное положение», — пояснила она, добавив, что не следует высоко поднять руки и ноги и сильно прогибать спину.

Следующее движение — «кошка» в упоре стоя на коленях. Исходное положение: ладони под плечевыми суставами, колени — под тазобедренными.

«С выдохом округлите спину, подкрутите таз, подбородок прижмите к груди. С вдохом вернитесь в нейтральное положение (спина прямая) и потянитесь ягодицами назад, а макушкой вперед», — пояснила Юркова.

Движение нужно медленно повторить 10-15 раз.

Завершить комплекс тренер порекомендовала боковыми наклонами. Для этого необходимо сесть на коврик, вытянуть правую ногу в сторону, левую согнуть и прижать к бедру. «Со вдохом сделайте наклон вправо, хорошо раскрывая зону ребер слева, обопритесь на правую руку и потянитесь левой рукой вверх и в сторону, сохраняйте опору на ягодицах», — отметила эксперт. Она добавила, что с выдохом нужно вернуться в исходное положение и, повторив движение 10-15 раз, поменять ногу.