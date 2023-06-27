Что нужно знать об уходе за полостью рта: советы стоматолога

Вместе со стоматологом-терапевтом Светланой Баловой разобрались, как следить за здоровьем полости рта, чтобы в будущем не разориться на врачей. А заодно узнали, что такое монопучковая щётка, зачем она нужна и как ею пользоваться.

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Для чего используются монопучковые щётки?

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«Главное отличие монопучковой щётки от обычной — это форма и меньший размер», — говорит Балова. У неё щетинки собраны в один пучок — отсюда и название.

Такая форма позволяет попасть в труднодоступные места, которые сложно прочистить другими средствами: межзубные промежутки и придесневая область зубов, где скапливается налёт и часто образуется кариес.

Её «хвостик», считает стоматолог, лучше проникает в «закоулочки»: такой щёткой удобнее ухаживать за брекетами, ретейнерами и имплантами.

При этом есть два вида монопучковых щёток: механическая ручная и звуковая электрическая. Электрическая работает «самостоятельно», упрощая жизнь и экономя время. Нужно лишь «завести» её под нужным углом. Все движения совершает непосредственно сама щётка.

«Но важно понимать — монопучковая щётка — только дополнение к обычной», — добавляет Балова. Иначе из-за маленького пучка зубы придётся чистить очень долго.

Рекомендации по применению монопучковых щёток

Расскажем на примере модели Polaris PETB 0701 TC. Это электрическая щётка — и у неё помимо монопучковой насадки в комплекте есть и стандартные насадки — с нормальной и мягкой щетиной. Можно попробовать каждую и решить, какая комфортнее.

Если ранее не пользовались электрическими щётками, Балова рекомендует начать с режима Sensitive — это «мягкий» режим, подходящий для знакомства с щёткой или ежедневного применения. Более активный режим Clean, с куда более высокой скоростью движения, стоит использовать раз в неделю. Этих двух режимов хватает для повседневной жизни.

Насадки стоит менять не реже одного раза в три месяца. Или сразу же, если щетинки испортились или вы переболели вирусными заболеваниями. Для модели PETB 0701 TC подойдёт любая насадка Polaris, при выборе стоит лишь обратить внимание на размер головки. При этом в изначальном работе идут небольшие насадки Compact Tip.

Балова отмечает, что для электрической щётки подойдёт не каждая зубная паста. Нужна специальная, с низкой абразивностью.

Щётки, зубные нити, ирригаторы: кому что подойдёт?

Основные минусы обычной (не электрической) зубной щётки заключаются в том, что чистка занимает больше времени, а также в необходимости контролировать движения рукой.

Минус зубной нити — не очищает придесневую зону, ирригатор — не удаляет плотный налёт с зубов. «Нет одного универсального средства, которое приводит полость рта в идеальное состояние», — говорит стоматолог. Для поддержания качественной гигиены необходим комплекс, который состоит из зубной щётки (обычной или электрической), зубной нити и ирригатора. Все эти средства выполняют разные функции, и невозможно заменить одно другим.

Счастливые обладатели ровных зубов могут ограничиться зубной щёткой и нитью, чего недостаточно для неровных зубов, так как щетинки часто не очищают труднодоступные места. Здесь необходим монопучок.

Электрические зубные щётки помогают и тем, у кого большое количество пломб, коронок и имплантов, но может пригодиться и ирригатор.

Зубная нить лучше всего очищает стык, ту точку, в которой зубы плотно прижимаются друг к другу.

«Можно комбинировать обычную щётку с другими средствами, но не стоит заниматься самолечением», — напоминает Балова.

Все процедуры необходимо проделывать после консультации и осмотра стоматолога, который оценит здоровье полости рта.