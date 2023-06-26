Спортивный врач рассказал о пользе летних видов спорта

Лето – время больших возможностей для оздоровительных практик на свежем воздухе. Выбор активностей широк – велосипед, плавание, бег, спортивная ходьба, пляжный волейбол, настольный теннис – все эти летние виды спорта помогают поддерживать тело в тонусе. На что нужно опираться при выборе активности на свежем воздухе и о том, какое влияние на наше здоровье оказывает каждый из летних видов спорта, «Вестям Подмосковья» рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России, руководитель центра реабилитации, врач ЛФК и спортивной медицины, травматолог-ортопед Виктор Муханов.

© Вести Подмосковья

Бег

Видео дня

Лето – идеальный период для занятий бегом. «Пробежки на свежем воздухе, например, в парках или на открытых стадионах улучшают работу легких, повышая эффективность газообмена, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы, увеличивает работоспособность мозга, благодаря бегу улучшается самоконтроль и снижается уровень стресса», – указывает спортивный врач. Противопоказан людям с заболеваниями сердца и почек, ожирением, особенно в период обострения хронических заболеваний.

Велоспорт

Еще одним популярным направлением летних тренировок является велоспорт. «Регулярная езда на велосипеде способствует укреплению мышечного корсета и сердечно-сосудистой системы, улучшению координации и подвижности движений, нормализации обмена веществ, делает организм более выносливым, а также снижает усталость и улучшает сон», – поясняет эксперт.

Противопоказаниями являются тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата и сердца, анемия, эпилепсия, геморрой, дегенеративные изменения позвоночника.

Настольный теннис

Незаслуженно забытый, а ранее очень популярный летний вид спорт. Пик увлечения настольным теннисом в нашей стране пришелся на 1970-1980-е годы, когда почти в каждом дворе по установленным в теньке теннисным столам весело скакали целлулоидные мячики. В теннис играли даже на работе, (например, как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»), так как кроме физической закалки данный вид активности – это еще и отличная эмоциональная разрядка.

Сейчас вид спорта, похоже, постепенно возрождается – в парках устанавливают теннисные столы, на которых можно играть совершенно бесплатно.

«Настольный теннис способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, позволяет укрепить мышцы верхних и нижних конечностей, пресса и спины, а также повысить гибкость суставов. В процессе игры можно развить ловкость, точность удара, научиться лучше концентрироваться, что положительно повлияет на работу глазного аппарата», – отмечает Муханов. В целом это наименее травматичный вид летнего спорта, но врач не рекомендует заниматься настольным теннисом людям, у которых диагностирован сколиоз, близорукость и патологии глазного дна. В этом случае следует выбрать другой вид физической активности, рекомендует специалист.

Бадминтон и большой теннис

Оба вида спорта схожи. Бадминтон появился у нас в стране в 1950-е годы, с 1970-х годов в СССР даже проводили турниры по этому виду спорта. И большой теннис, и бадминтон практически совпадают по воздействию на организм игрока.

«Обе игры стабилизируют кровообращение и функционирование сердечной мышцы, укрепляют иммунитет, повышают выносливость, благоприятно влияют на психику, снимая нервное или эмоциональное перенапряжение, повышают выносливость, развивают концентрацию внимания и скорость принятия решений», – указывает врач.

Эксперт предупреждает о большой травмоопасности этих видов спорта и советует переключиться на что-то другое людям со слабостью связочно-суставного аппарата, сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом, близорукостью высокой степени и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Спортивный врач обращает внимание, что как бадминтон, так и большой теннис отлично укрепляют мышцы рук и ног. «В теннисе основная нагрузка приходится на руки, поэтому у теннисистов хорошо развиты мышцы рук и корпуса, а в бадминтоне большее внимание уделяется бегу на площадке, поэтому у бадминтонистов лучше развиты мышцы икр, ягодиц, квадрицепсы и задние мышцы бедра», – поясняет Виктор Муханов.

Плавание

Безусловно, плавание – лидер по полезности для организма из всех летних видов спорта. «Плавание развивает все группы мышц – устраняя гипертонус и гипотонус мышц и повышая их эластичность, укрепляет дыхательную систему, улучшает работу кровеносной системы, повышает работоспособность сердца, укрепляет костную ткань», – перечисляет врач. Кроме того, плавание – отличный релакс, так все мы вышли из воды – как эволюционно в масштабе планеты, так и индивидуально, находясь в родовых водах весь период эмбрионального развития.

Именно поэтому плаванию нет равных по силе воздействия на психическое и эмоциональное здоровье человека, указывает специалист. Отметим, что плавание у нас в стране всегда было невероятно популярно. У нас сильная школа спортивного плавания, из которой вышли многие сначала советские, а потом и российские пловцы мирового уровня. Многие из будущих чемпионов начинали с детских секций по плаванию, базировавшихся в немногочисленных на то время бассейнах. Сейчас бассейны, как закрытые, так и открытые, есть повсеместно, а уж летом пловцам-любителям и вовсе раздолье – остается добраться до водоема, где купание официально разрешено.

Спортивная ходьба

Сейчас в России стала востребована скандинавская ходьба, но сама по себе спортивная ходьба не забыта: она остается отдельной дисциплиной в спорте, да и в любительском виде приносит очень много пользы тем, кто ее практикует. «Спортивная ходьба нормализует работу нервной системы, обмен веществ и кровообращение, укрепляет мускулатуру и связки, повышает подвижность суставов, снижает уровень «плохого» холестерина, понижает восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям, снимает усталость, нормализует артериальное давление», – отмечает Виктор Муханов.

К слову, заниматься спортивной ходьбой, так же, как и плаванием, можно в любое время года - все зависит от того, насколько вы погружены в занятия и экипированы, но, конечно, из-за благоприятных погодных условий летом тренироваться более комфортно.

Кстати, подходящая одежда является немаловажным фактором для успешных и безопасных для здоровья тренировок. Так, летом, занимаясь почти всеми видами активностей, нельзя обойтись без головного убора (впрочем, как и в бассейне без шапочки). Одежду для летних видов спорта нужно подбирать с учетом высоких внешних температур. «Предпочтение следует отдавать натуральным или полунатуральным тканям (хлопок, лен, бамбук). Такая одежда хорошо пропускает воздух, поэтому на поверхности кожи не создается парниковый эффект», – указывает Виктор Муханов.

Также врач напоминает о необходимости соблюдать водный баланс во время тренировок в жару. «При активных занятиях в жару потоотделение усиливается в несколько раз, поэтому, чтобы не допустить обезвоживания, важно пить воду не только во время физических нагрузок, но и за несколько часов до и после занятий. При длительных нагрузках более 2 часов, обильном потоотделении следует применять специальные растворы изотоников», – рекомендует врач.