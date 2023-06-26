Какие продукты повышают гемоглобин

Гемоглобин отвечает за перенос кислорода по крови. В случае пониженного гемоглобина, кровь не может насыщать организм кислородом, в результате чего человек чувствует усталость, слабость и головокружение. Из-за дефицита гемоглобина может возникнуть анемия, которую лечат корректировкой питания и лекарственными средствами.

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Однако пока уровень гемоглобина не достиг критически низких отметок, можно его восполнить, внедрив в свой рацион продукты питания, повышающие концентрацию этого вещества в крови. О них — в материале “Рамблера”.

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Говядина

Красное мясо — основной источник гемоглобина. У тех, кто его употребляет на регулярной основе, анемия встречается гораздо реже. В исследовании, опубликованном учеными из США, отмечается, что женщины, которые после аэробных нагрузок съедали красное мясо, имели более высокий уровень гемоглобина, чем те, кто принимал БАДы.

Яйца

Это — продукт, который богат не только белком, но и углеводами. Однако в желтках яиц содержатся холины и большое количество железа. Все это помогает поднять гемоглобин в крови. Исследования показывают, что в день можно употреблять три домашних яйца в день или два магазинных. Такое количество не вредит здоровью и никак не влияет на уровень холестерина.

Шпинат

Ученые из Пакистана, исследуя полезные свойства шпината, пришли к выводу, что количества железа в нем недостаточно для того, чтобы организм его усвоил. Однако позднее они перепроверили свои результаты и заявили, что в листьях этого растения содержится еще и витамин С, способствующий усвоению железа. Это делает его основным источником железа — в 100 граммах листьев содержится 15% от дневной нормы железа. Врачи рекомендуют заправлять его оливковым маслом или совмещать с другими полезными жирами.

Черный шоколад