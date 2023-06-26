Какие продукты повышают гемоглобин
Гемоглобин отвечает за перенос кислорода по крови. В случае пониженного гемоглобина, кровь не может насыщать организм кислородом, в результате чего человек чувствует усталость, слабость и головокружение. Из-за дефицита гемоглобина может возникнуть анемия, которую лечат корректировкой питания и лекарственными средствами.
Однако пока уровень гемоглобина не достиг критически низких отметок, можно его восполнить, внедрив в свой рацион продукты питания, повышающие концентрацию этого вещества в крови. О них — в материале “Рамблера”.
Говядина
Красное мясо — основной источник гемоглобина. У тех, кто его употребляет на регулярной основе, анемия встречается гораздо реже. В исследовании, опубликованном учеными из США, отмечается, что женщины, которые после аэробных нагрузок съедали красное мясо, имели более высокий уровень гемоглобина, чем те, кто принимал БАДы.
Яйца
Это — продукт, который богат не только белком, но и углеводами. Однако в желтках яиц содержатся холины и большое количество железа. Все это помогает поднять гемоглобин в крови. Исследования показывают, что в день можно употреблять три домашних яйца в день или два магазинных. Такое количество не вредит здоровью и никак не влияет на уровень холестерина.
Шпинат
Ученые из Пакистана, исследуя полезные свойства шпината, пришли к выводу, что количества железа в нем недостаточно для того, чтобы организм его усвоил. Однако позднее они перепроверили свои результаты и заявили, что в листьях этого растения содержится еще и витамин С, способствующий усвоению железа. Это делает его основным источником железа — в 100 граммах листьев содержится 15% от дневной нормы железа. Врачи рекомендуют заправлять его оливковым маслом или совмещать с другими полезными жирами.
Черный шоколад
Это может удивить, но в настоящем черном шоколаде с концентрацией какао более 45% содержится много железа. В 30 граммах этого продукта содержится четверть нормы железа за день, поэтому его смело можно добавлять в свой рацион, но в ограниченных количествах. Лучше всего употреблять шоколад с апельсином — это не только вкусно, но и помогает усваиваться железу. Кроме того, в сладости содержатся антиоксиданты и клетчатка.