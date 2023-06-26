Упражнение «шпагат»: почему ученые не рекомендуют его делать мужчинам

Шпагат – это упражнение, которое требует высокой степени гибкости и растяжки. Оно является одним из символов гимнастики, балета и многих видов боевых искусств. Однако, несмотря на свою популярность, шпагат может представлять определенную опасность для мужского здоровья. Рассмотрим основные риски, связанные с выполнением шпагата, и обратимся к авторитетным научным источникам и исследованиям.

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Травмы связок и суставов

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Одной из основных опасностей, связанных с выполнением шпагата, является риск травмирования связок и суставов. При выполнении шпагата происходит сильное растяжение мышц и связок, что может привести к их повреждению. В частности, это касается коленных и тазобедренных суставов, которые испытывают наибольшую нагрузку при выполнении этого упражнения.

В исследовании, опубликованном в журнале Sports Medicine, ученые обнаружили, что у спортсменов, регулярно выполняющих шпагат, повышается риск развития травм связок и суставов. Это связано с тем, что при выполнении шпагата происходит чрезмерное растяжение связок, что может привести к их ослаблению и увеличению риска травм.

Повреждение бедренного нерва

Бедренный нерв является одним из крупнейших и важнейших нервов в организме человека. Он иннервирует большую часть мышц нижних конечностей и отвечает за их сокращение и чувствительность. При выполнении шпагата бедренный нерв может быть сжат или растянут, что может привести к его повреждению и развитию невропатии – нарушению функции нерва.

В статье, опубликованной в Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, ученые описали случай развития бедренной невропатии у молодого мужчины после выполнения шпагата. В результате повреждения нерва у пациента возникли сильные боли в области бедра и нарушение функции мышц нижней конечности.

Влияние на мужскую репродуктивную систему

Еще одной возможной опасностью, связанной с выполнением шпагата, является его влияние на мужскую репродуктивную систему. При выполнении шпагата происходит сильное растяжение мышц и связок в области паха, что может привести к повышению температуры в области яичек и нарушению их функции.