4 способа восстановить режим сна: советы эксперта

Что делать, если вас преследует бессонница.

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В современном ритме жизни элементарно заработать не только пищевое расстройство, но и получить проблемы со сном. Всему виной стрессы и сбои в биологических ритмах. Мы посоветовались с экспертом, чтобы выяснить, как вернуть полноценный сон в свою жизнь, если почти каждую ночь вы буквально заставляете себя заснуть.

Принимаем душ

Если с утра отличным способом проснуться будет контрастный душ, то в вечернее время специалисты советуют выработать привычку проводить 10—15 минут под теплым душем. Все дело в том, что организм расслабляется под воздействием мягкого тепла и уходит большинство мышечных зажимов, которые вы успели получить за день. Включаются механизмы терморегуляции, а кортизол начинает ползти вниз. Сон приходит куда быстрее после подобного релакса.

Выключаем любое освещение

Популярные ночники показаны не всем. Если вы страдаете от бессонницы или просто очень чувствительны к любым раздражителям, выключайте абсолютно любую подсветку в ночное время. Только в полной темноте выделяется мелатонин, ответственный за полноценное погружение в сон. Кстати, телефонов и других гаджетов в постели это тоже касается.

Что в вашем меню?

Когда вы не можете наладить режим питания, начинаются проблемы со сном. Все знают, что на голодный желудок спать не рекомендуется, при этом необходимо ответственно подойти к вопросу выбора блюд в вечернее время — фастфуд и жирные блюда даже домашнего приготовления точно остаются в стороне. А вот овощи на пару или легкие рыбные блюда будут уместны и не перегрузят желудок даже поздним вечером.

Проветриваем помещение