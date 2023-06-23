Опасная замена сахара: как подсластители вредят здоровью

Одним из вариантов снижения количества потребляемых калорий является замена сахара различными подсластителями, которые позволяет разнообразить вкус блюд и напитков, но не вредят фигуре. Предполагается, что они не наносят ущерба здоровью, а наоборот спасают от негативных последствий приема сладкого углевода.

© Unsplash

Так ли это на самом деле? Подробности – в материале "Рамблера".

Ученые из американского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что переваривание сукралозы может привести к генотоксичному эффекту. Это означает, что элемент способен разрушать дезоксирибонуклеиновую кислоту, хранящую биологическую информацию в виде генетического кода и передающую ее из поколения в поколение.

Опасное соединение, вероятно, многим известно в качестве пищевой добавки Е955. Ее можно встретить в огромном количестве самых разных продуктов: йогуртах, жевательных резинках, кондитерских изделиях, консервированных фруктах и даже детском питании.

Опасность представляет химическое вещество сукралоза-6-ацетат – жирорастворимое соединение, которое вырабатывается в кишечнике после приема сукралозы. Однако и до переработки оно не имеет никаких полезных свойств.

"Наша новая работа устанавливает, что сукралоза-6-ацетат является генотоксичным. Мы также обнаружили, что его следы можно найти в готовой сукралозе, даже до того, как она будет употреблена и метаболизируется" – объяснила Сьюзан Шиффман, доктор философии Университета Штата Северной Каролиныи и по совместительству автор исследования.

Примечательно, что сукралоза считается безопасной пищевой добавкой и подсластителем, согласно позициям многих контрольных международных организаций. Ее даже иногда прописывают людям с ожирением разной степени и пациентам с сахарным диабетом.