Врач назвала пять правил бега
Врач функциональной диагностики Самарского областного онкологического диспансера Анастасия Саксонова рассказала, почему предпочитает бег, как к нему приобщиться, а также на что обратить внимание перед первыми занятиями.
По словам медика, бег - популярная и полезная форма физической активности. Во время пробежки укрепляется опорно-двигательный аппарат, полезную нагрузку получают органы дыхания, сердце и сосуды.
Анастасия Саксонова заявила:
- Я глубоко убеждена: спорт должен быть не увлечением, а нормой жизни. Плавание, бег, танцы, игровые виды спорта и даже спортивная рыбалка, - подходящий вид активности найдется для каждого.
Врач уверена: бежать для человека так же естественно, как и ходить. У того, кто выходит тренировки регулярно, постепенно перестраивается сердечно-сосудистая и дыхательная системы - увеличивается дыхательный объем легких и толерантность сердечной мышцы к гипоксии, а также укрепляются мышцы и связочный аппарат. Бег помогает снимать усталость после рабочего дня, при этом он поддерживает весь организм в тонусе.
Однако вокруг бега собралось много мифов. Многие считают, что он вредит суставам и позвоночнику. При этом нужно еще и правильно дышать, поэтому не стоить бегать по шоссе.
Специалист назвала рекомендации по правильной технике бега.
1. Темп и пульс
Эти две составляющие - главные. Начинающим спортсменам лучше начать с умеренного темпа, но не с быстрого. К примеру, с бега трусцой. Достаточно 2-3 регулярных пробежек в неделю в низком темпе и пульсе около 130 ударов в минуту. Так можно заниматься в течение первых двух месяцев.
Необязательно сразу покупать пульсометр или специальные часы. Проверить пульс можно по-другому: если во время бега начинающий спортсмен может спокойно говорить, значит, его пульс не превышает 130-140 ударов в минуту.
2. Постепенное наращивание продолжительности
Оптимальный прирост - 20 % в месяц. Кроме того, можно дополнительно 1-2 раза в неделю делать общеукрепляющие упражнения на все группы мышц, суставную гимнастику. А через пару месяцев стоит добавить темповые или интервальные тренировки, а во время них начать бегать быстрее и на более высоком пульсе.
3. Соотношение бега
В быстром и медленном темпах оно должно сохраняться в соотношении один к четырем. Так, именно при медленном беге происходит глубинная, базовая перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем на молекулярном уровне без вреда здоровью.
4. Бег без наушников
Использующий гаджет человек, может не услышать сигнал приближающегося автомобиля, лай собаки или шум, предупреждающий о другой опасности.
5. В одиночку или в компании
Бегать можно как одному, так и с кем-то. Выбирать лучше более красочные маршруты. Также не стоит слишком концентрироваться на технике бега и дыхании. Просто наслаждайтесь.
Саксонова заключила:
- Людям с хроническими заболеваниями стоит отказаться от бега в период обострения, а также при заболевании вирусными инфекциями. Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Полезно будет также получить консультацию спортивного врача.