Эксперты рассказали о новых тенденциях в фитнес-индустрии

Сегодня люди чаще всего покупают программы тренировок онлайн и выполняют упражнения дома, а не посещают фитнес-клубы. Об этом рассказала тренер Анжелика Баинова.

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Тем не менее, современные спортзалы тоже стараются всеми возможными способами привлекать клиентов. Учреждения предлагают выгодные акции, закупают новое оборудование, обновляют варианты тренировок.

Тренер Валерия Извекова отметила, что желающих заниматься спортом становится все больше. Растет интерес к спорту с целью корректировки здоровья, опорно-двигательного аппарата, различных нарушений, снижения веса, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также тренер по фитнесу Полина Новикова рассказала о простых, но эффективных упражнениях, которые можно выполнять в домашних условиях. Эксперт отметила, что одним из таких упражнений являются приседания, которые можно делать везде, передает издание argumenti.ru.