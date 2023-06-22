Выяснилось, что зевота может указывать на патологию мозга

«При зевании происходит выравнивание давления между ухом и ртом, расслабление мышц, особенно жевательных, мы вдыхаем больше. Когда человек устаёт, то жевательные мышцы, как правило, более напряжены, в стрессе мы напрягаем мышцы. Если мы их расслабим, то мы можем, например, улучшить кровоснабжение. При этом частая зевота может указывать на патологию мозга. Я бы не стала этого [подавлять зевоту — прим. ГМ] делать. Но, если необходимо, то в случае, когда зевота нужна для расслабления мышц, можно мышцы помассировать жевательные, если дело в содержании углекислого газа или кислорода, то открыть окно. Активизация организма в целом — встать, походить, сделать зарядку — тоже может сработать. Яркий свет может подавить сонливость, если дело в этом».