Выяснилось, что зевота может указывать на патологию мозга

Врач-сомнолог: частая зевота может указывать на патологию мозга
Рефлекторный дыхательный акт способствует расслаблению мышц, отметила Елена Царёва.
Противиться рефлексу не стоит. Для его купирования поможет массаж жевательных мышц.
Об этом доктор рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«При зевании происходит выравнивание давления между ухом и ртом, расслабление мышц, особенно жевательных, мы вдыхаем больше. Когда человек устаёт, то жевательные мышцы, как правило, более напряжены, в стрессе мы напрягаем мышцы. Если мы их расслабим, то мы можем, например, улучшить кровоснабжение. При этом частая зевота может указывать на патологию мозга. Я бы не стала этого [подавлять зевоту — прим. ГМ] делать. Но, если необходимо, то в случае, когда зевота нужна для расслабления мышц, можно мышцы помассировать жевательные, если дело в содержании углекислого газа или кислорода, то открыть окно. Активизация организма в целом — встать, походить, сделать зарядку — тоже может сработать. Яркий свет может подавить сонливость, если дело в этом».