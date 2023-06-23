Как средиземноморская диета омолаживает мозг

Ни для кого не секрет, что питание напрямую связано с физическим здоровьем человека. Однако мало кто догадывается о том, что пища, которую мы потребляем, так же может влиять на психическое здоровье.

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В частности, не так давно ученые установили, что средиземноморская диета оказывает омолаживающее воздействие на мозг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Международная группа исследователей установила, что средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, злаками и морепродуктами оказывает позитивное влияние на работу мозга. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале eLife.

В ходе работы ученые сканировали мозг 102 добровольцев из Израиля. Первое сканирование провели до начала эксперимента, а второе через 18 месяцев после. Кроме того, ученые собрали результаты исследования состояния печени, уровня холестерина, а также данные о весе испытуемых.

Подопытных разделили на три группы. Первая группа придерживались средиземноморской диеты с большим количеством орехов, рыбы и курицы в рационе. Вторая группа придерживалась той же диеты с некоторыми добавками, такими, как зеленый чай. Третью группу посадили на диету, основанную на западных принципах здорового питания. Возраст мозга каждого участника оценила специально-обученная нейросеть.

За время исследования добровольцы похудели в среднем на 2,3 килограмма. Ученые установили, что на каждый 1% потерянной массы тела мозг подопытных молодел почти на девять месяцев в сравнении с их хронологическим возрастом. Вдобавок к этому специалисты отметили, что в печени добровольцев стало меньше жира, а липидный профиль сосудов улучшился.

Однако важно отметить, что добровольцы не только поменяли питание в рамках исследования, но также стали уделять больше времени физическим нагрузкам.

По данным специалистов, признаки биологического старения, как правило, можно обнаружить в ДНК, на концах хромосом, а также в ослабевающих связях мозга. Ученые подчеркнули: если придерживаться средиземноморской диеты, можно отсрочить старение мозга на несколько лет.