Что нельзя делать при грыже позвоночного диска: видео

Грыжа в позвоночнике, к сожалению, очень частое явление. Многие сталкиваются с неприятными болями в спине, которые оказывают негативное влияние на качество жизни.

Если знать некоторые правила, касающиеся того, каких действий не стоит делать с грыжей, можно заметно облегчить себе жизнь. В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором пользователь с ником @dr.ocheretina.clinic объяснил, что не стоит делать при диагнозе "межпозвоночная грыжа" и почему.

Первое, от чего стоит отказаться – от привычки нагибаться с прямыми ногами. Если у вас есть грыжа или протрузии, поднимать что-то с пола будет правильно, присаживаясь, чтобы не давать лишнюю нагрузку на позвоночник.