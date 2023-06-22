Привычка, которая провоцирует ожирение

Диагноз ожирение определяется по наличию лишнего веса у человека. Для этого необходимо знать его индекс массы тела (ИМТ). Согласно ВОЗ, если индекс массы тела человека составляет больше 30 или равен этому показателю, то у него наблюдается ожирение. Если ИМТ равен или больше 25, то это говорит лишь об избыточном весе.

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Ученые работают над изучением механизма ожирения и того, как различные привычки людей могут влиять на наличие лишнего веса. Они регулярно проводят исследования и выявляют, что еще, помимо неправильного питания, может способствовать ожирению. Об одной из привычек — в материале “Рамблера”.

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Как посчитать индекс массы тела

Существует множество различных онлайн-калькуляторов для вычисления индекса массы тела, но сделать это можно и самостоятельно. Для этого нужно знать вес и рост человека, чей ИМТ вы хотите посчитать. Происходит это по формуле:

Вес/квадрат роста (в метрах) = ИМТ

Какая привычка провоцирует ожирение

В рамках исследования ученые проанализировали данные о здоровье 3000 человек из Испании в возрасте от 18 до 65 лет. Дело в том, что именно в этой стране существует такая традиция, как сиеста. Это — послеобеденный отдых, который в некоторых случаях подразумевает сон.

Результаты исследования показали, что те люди, чей послеобеденный сон длился более 30 минут, имели ИМТ на 2% выше, чем те, кто не спал вообще или спал меньше. В таком же случае разнились показатели артериального давления.

Ученые также пришли к выводу, что привычка спать днем, на 23% повышала риск ожирения и на 40% метаболического синдрома. Предполагается, что это связано с уменьшением количества сна ночью и изменением пищевых привычек у тех, кто спит днем: плотный обед до сна и еще один прием пищи после этого. Из-за недосыпа люди также употребляли больше сладкой, соленой и жирной пищи.