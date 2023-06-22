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Тренер назвал способ увеличить скорость бега без вреда для здоровья

Тренер-ультрамарафонец Александр Элконин назвал способ увеличить скорость бега без вреда для здоровья. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Назван способ увеличить скорость бега без вреда для здоровья
© Lenta.ru

Специалист предупредил, что наращивание скорости бега может быть навредить здоровью, поскольку так повышается риск травмы. Он посоветовал увеличивать показатели постепенно и обратиться с профессиональному тренеру в случае возникновения проблем.

Элконин рассказал, что для улучшения показателей необходимо регулярно делать специальные беговые упражнения, а также включить в свой график силовые тренировки, чтобы развивать выносливость.

«Нужно чередовать две техники: максимальные веса и минимальное количество подходов, а также небольшие нагрузки и увеличенное количество повторений», — пояснил он.

Специалист отметил, что необходимо также развивать способность мышц быстро переключаться между сокращением и расслаблением. Элконин порекомендовал выполнять для этого прыжковые упражнения.

Еще один эффективный способ увеличить скорость бега, по словам Элконина, — это интервальные тренировки, в течение которых пробегают небольшие отрезки за минимальное время.

«Чтобы увеличить ритм на дистанции 5 километров, нужно осилить шесть интервалов по 800 метров, для полумарафона придется пробежать восемь интервалов по 2000 метров», — объяснил тренер.

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