Эксперт предупредил об опасности летнего купания в бассейнах

Водные процедуры в летний период помогают освежиться, отдохнуть и развлечься, поэтому если природных водоёмов по близости нет, многие находят альтернативу в бассейнах, джакузи и прочих «водных источниках». Но, чтобы отдых не привёл к проблемам со здоровьем, следует оставаться бдительными.

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В бассейнах, гидромассажных ваннах, в кранах и душевых могут скрываться патогенные бактерии – легионеллы, вызывающие легионеллёз, или болезнь легионеров. Доктор Саймон Кларк, микробиолог из Университета Рединга, уточняет, что опасность может быть повсюду: легионеллы часто процветают в больших зданиях со сложными водопроводными системами – в отелях, например, а также их можно встретить там, где это кажется менее вероятным – допустим, в омывательной системе автомобиля, если она заполняется простой водой, а не специальным средством.

Жаркий климат и тёплая застойная вода в водных «устройствах» – идеальная среда обитания для легионелл, поэтому, если водные системы вовремя не очищать, может возникать риск жизнеугрожающего заболевания. «Заражённая» вода рассеивается в виде капель в воздухе и затем вдыхается.

Опасные для жизни бактерии вызывают симптомы, схожие с пневмонией: симптомы могут возникать в течение двух-десяти дней после контакта с грязной водой. Человек начинает испытывать дискомфорт в груди, затруднённое дыхание, кашель, поднимается температура, в тяжёлых случаях может возникать диарея и спутанность сознания.