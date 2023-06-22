Управление стрессом продлевает молодость

Как сообщает портал " Комсомольская правда ", известный ученый из Института биологии старения УНН Алексей Москалев предполагает, что управление стрессом может эффективно продлить жизнь и молодость человека.

Было обнаружено, что чрезмерный стресс может напрягать нервную систему и способствовать старению организма. Однако при правильном управлении стрессовыми ситуациями люди могут использовать все ресурсы своего тела, чтобы прожить долгую и полноценную жизнь.