Управление стрессом продлевает молодость
Как сообщает портал "Комсомольская правда", известный ученый из Института биологии старения УНН Алексей Москалев предполагает, что управление стрессом может эффективно продлить жизнь и молодость человека.
Было обнаружено, что чрезмерный стресс может напрягать нервную систему и способствовать старению организма. Однако при правильном управлении стрессовыми ситуациями люди могут использовать все ресурсы своего тела, чтобы прожить долгую и полноценную жизнь.
Эффективное управление стрессом может включать поддержание здорового режима сна, употребление антистрессовых продуктов (такие как фрукты, овощи, рыба и морепродукты) и поддержание физической активности посредством физических упражнений.