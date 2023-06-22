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Управление стрессом продлевает молодость

Как сообщает портал "Комсомольская правда", известный ученый из Института биологии старения УНН Алексей Москалев предполагает, что управление стрессом может эффективно продлить жизнь и молодость человека.

Управление стрессом продлевает молодость
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Было обнаружено, что чрезмерный стресс может напрягать нервную систему и способствовать старению организма. Однако при правильном управлении стрессовыми ситуациями люди могут использовать все ресурсы своего тела, чтобы прожить долгую и полноценную жизнь.

Эффективное управление стрессом может включать поддержание здорового режима сна, употребление антистрессовых продуктов (такие как фрукты, овощи, рыба и морепродукты) и поддержание физической активности посредством физических упражнений.

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