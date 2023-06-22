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Диетологи объяснили, к чему приведет отказ от сахара

Хотя этот продукт содержится почти в любой современной пище, специалисты советуют снижать его потребление. Оказывается, отказ от сладостей, несомненно, улучшает состояние здоровья и продлевает жизнь.

Диетологи объяснили, к чему приведет отказ от сахара
© Волгоградская правда

Диетологи уверены, что сокращение сладкого в рационе питания оказывает исключительно положительное воздействие на организм человека. Эксперты объяснили, что будет уже через месяц после полного отказа от этого продукта.

В первую очередь в организме снизится уровень воспаления, что считается причиной многих заболеваний и опасных состояний.

Исследования показали, что без сахара снижается риск развития рака, особенно молочной железы.

Содержащийся в продуктах глубокой переработки рафинированный сахар приводит к вялости и вызывает у человека усталость. Поэтому при отказе от сахара организм ощущает прилив энергии, сообщает Eat this, not that!

Без сахара улучшается здоровье кишечника. Если человека часто беспокоят вздутие живота и проблемы в работе ЖКТ, то стоит попробовать изменить рацион питания.

Согласно результатам экспериментов и наблюдений, при отказе от сахара у человека снижается уровень беспокойства и уменьшается риск развития депрессии.

При диете, богатой сахаром и жирами, у людей ухудшалось состояние кожи и они чаще сталкивались с проблемой появления акне. Если же количество сахара снижалось, то кожа выглядела заметно лучше.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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