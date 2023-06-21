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Названо неожиданное свойства чеснока

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали неожиданное свойство чеснока.

Названо неожиданное свойства чеснока
© Lenta.ru

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление этого продукта улучшает потенцию у мужчин. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи указали, что чеснок стимулирует выработку окиси азота — сосудорасширяющего вещества.

«Механизм эрекции — одной из составляющих продолжения человеческого рода — это расширение сосудов», — отметил Гандельман.

Если употреблять достаточное количество чеснока, то потенция у мужчины будет очень хорошая, подчеркнул он.

«В России эрекция — запретная тема, но это неотъемлемая часть жизни, и состояние сосудов полового члена принципиально важно», — заявила Малышева.

Если мужчина жалуется на импотенцию, то через пять лет ему может грозить инфаркт миокарда, добавила она.

«Поэтому такому мужчине в первую очередь необходимо обратиться к кардиологу», — заключил Гандельман.

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