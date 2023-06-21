Что будет с печенью, если каждый день пить кофе

Для многих людей чашка кофе по утрам уже давно стала ритуалом, который нужно выполнять ежедневно. Не секрет, что кофе действительно вызывает зависимость, поэтому отказаться от него не так уж и легко.

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Ученые до сих пор спорят о том, полезен или вреден кофе на самом деле, данные исследований разнятся. Большинство говорят, что этот напиток можно пить, но в меру, а также делать это тем, у кого нет хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. В материале “Рамблера” — о том, что будет с печенью, если пить кофе каждый день.

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Облегченное течение фиброза

Исследование, проведенное учеными из Голландии в 2017 году, гласит: кофе помогает смягчать ткани печени. Это, в свою очередь, улучшает работу органа и помогает ему быстрее регенерировать. Если печень поражена фиброзом, то облегчить ее состояние поможет этот напиток. Полностью он не излечит, но в умеренных количествах может быть полезен.

Профилактика неалкогольной жировой болезни печени

Кофе может выступать средством для профилактики жировой болезни печени, которая не была вызвана большим количеством употребления спиртного. Ученые из Португалии провели исследование и изучили различные работы других исследователей о взаимосвязи между кофе и здоровьем печени. Они выяснили, что при употреблении кофе ускоряется метаболизм, что способствует профилактике жировой неалкогольной болезни печени. Кроме того, от заболевания орган защищают антиоксиданты, которые содержатся в кофе. Тем не менее ученые настаивают, что употребление напитка должно быть умеренным в таком случае.

Профилактика алкогольного цирроза печени

О том, что кофе помогает в профилактике цирроза, заявили ученые из США в 2018 году. Это также связано с ускорением метаболизма и содержанием антиоксидантов. Эксперты проанализировали данные людей об их заболеваниях и образе жизни и обнаружили взаимосвязь между употреблением кофе и циррозом печени. Те, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в день, на 20% реже подвергались заболеванию.