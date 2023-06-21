Врач предупредила об опасности бега для некоторых людей

Даже идеальная спортивная программа без правильного и сбалансированного питания не поможет снизить вес. Последний прием пищи должен быть за полтора часа до тренировки, а следующий — через час-полтора после. Лучше употреблять белковые продукты, обеспечивающие чувство сытости и являющиеся источником аминокислот для мышц, связок и межсуставных дисков.



«Не забывайте пить воду во время тренировки. Недостаточное количество жидкости может спровоцировать сгущение крови и увеличение нагрузки на сердце. Лучше всего пить воду маленькими глотками, придерживая ее в полости рта. За час организм усваивает не больше полулитра чистой питьевой воды. Поэтому во время 60-90-минутной тренировки достаточно выпить 700 миллилитров воды», — подвела итог Чистякова.