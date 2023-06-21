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Назван способ избавиться от скрипа зубов во сне

Скрип зубов во сне, или бруксизм, представляет собой хроническое невольное сокращение мышц челюсти. Как от этого избавиться, рассказал стоматолог Николай Ожерельев.

Назван способ избавиться от скрипа зубов во сне
© Слово и Дело

Врач предупредил, что непроизвольный скрип зубами является опасным диагнозом. Его приступы способны источить эмаль и сделать поверхность зуба уязвимой, пишет Sport24.

Чтобы выяснить, страдает ли человек бруксизмом, потребуется осмотр полости рта и компьютерная томография. Если причина скрипа кроется в неправильном прикусе, то следует обратиться за лечением к ортодонту.

В случае, когда бруксизм спровоцирован стрессом, стоматолог советует озаботиться индивидуальными капами для зубов.

Дополнительно следует обратиться к неврологу или психотерапевту, чтобы справиться с нервным напряжением.

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