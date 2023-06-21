Назван способ избавиться от скрипа зубов во сне

Скрип зубов во сне, или бруксизм, представляет собой хроническое невольное сокращение мышц челюсти. Как от этого избавиться, рассказал стоматолог Николай Ожерельев.

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Врач предупредил, что непроизвольный скрип зубами является опасным диагнозом. Его приступы способны источить эмаль и сделать поверхность зуба уязвимой, пишет Sport24.

Чтобы выяснить, страдает ли человек бруксизмом, потребуется осмотр полости рта и компьютерная томография. Если причина скрипа кроется в неправильном прикусе, то следует обратиться за лечением к ортодонту.

В случае, когда бруксизм спровоцирован стрессом, стоматолог советует озаботиться индивидуальными капами для зубов.