Кариес и заболевания десен могут привести к эндокардиту

Так называют воспаление внутренней стенки сердечной мышцы. Болезнь возникает из-за того, что бактерии из ротовой полости попадают в кровеносные сосуды, объяснила врач, кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

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Таким же образом поражаются почки, печень и другие внутренние органы. Но бывает и обратная связь: например, гепатит ведёт к молниеносному развитию кариеса.

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Связь кариеса с другими болезнями

Рот — это не просто вместилище для зубов и языка, а важнейшая часть пищеварительной системы. А значит происходящее в ротовой полости может отражаться на многих других органах. Если у человека неправильно расположены зубы или их вовсе не хватает, то его главным образом беспокоит то, что это некрасиво смотрится. Но сначала стоит подумать о своём здоровье.

Обратите внимание, насколько качественно у вас получается пережёвывать пищу. Если с этим проблемы, то вскоре может развиться гастрит и другие заболевания пищеварительного тракта, предупредила предупредила стоматолог-терапевт Елена Мартынова в беседе с «Газетой.Ru».

Также может появиться аллергия. Если не ухаживать за зубами и дёснами, во рту начнут множиться стрептококки — бактерии, которые вызывают кариес. В дальнейшем они проникают в кровеносные сосуды и как по лодочке плывут к другим органам.

Бактерии изо рта провоцируют различные болезни:

эндокардит;

болезни почек;

ревматизм;

ангину;

отит.

Стоматолог отметила, что существует и обратная связь.

Заболевания желудка, печени, сахарный диабет отражаются на ротовой полости. Пример. При воспалении печени (гепатите С) у человека резко сокращается выработка слюны. А слюна — это главный очиститель рта от всяких бактерий. Одновременно у человека появляется рвота. В таких условиях кариес может появиться очень быстро и его развитие будет стремительным.

Как защититься от кариеса

Чаще всего зубы портятся из-за того, что человек попросту их плохо или редко чистит. Стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди напоминает , что зубы нужно очищать не менее двух раз в день. После каждого приёма пищи надо ополаскивать рот тёплой водой.

Полезный совет № 1

Чистите зубы круговыми и выметающими движениями, а не только впёред-назад. Прочищайте верхнюю челюсть сверху вниз, а нижнюю — снизу вверх. Чистка должна занимать не меньше 2 минут. Ещё важно следить за питанием. Понадобятся продукты, богатые витамином Е, который питает зубную ткань и увеличивает сопротивляемость бактериям: орехи (грецкий, миндаль); семечки; зелёные листовые овощи; бобовые и злаковые; соевое масло. Маруфуди рекомендовала убрать из рациона продукты, содержащие много кислот и сахара, и побольше съедать фруктов и овощей — лучше в сыром виде.

Полезный совет № 2