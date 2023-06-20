Секреты долголетия: названы привычки, которые старят тело

На здоровье человека и продолжительность его жизни влияет множество факторов. Специалисты перечислили самые обычные привычки, которые крадут у человека несколько лет жизни.

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По словам доктора медицинских наук Риту Салуджа-Шарма, для продления активных дней следует отказаться от многого.

Прежде всего негативно сказывается на здоровье вредная пища. Поэтому из рациона нужно исключить фастфуд, продукты с сахаром, насыщенными жирами и рафинированными углеводами. Вместо этого на тарелке должно быть как можно больше овощей, фруктов, бобовых культур, цельнозерновых продуктов и орехов, сообщает портал EatThis NotThat.

Для долголетия важно достаточно много времени уделять качественному сну. Недостаток отдыха негативно отражается на состоянии физического и психического здоровья. Медики считают, что нехватка сна повышает риск развития многих заболеваний и снижает качество жизни. В результате старение наступает раньше.

Если человек хочет прожить дольше, то ему нужно отказаться от сидячего образа жизни. Все дело в том, что отсутствие движения вызывает в организме воспаление. Это ускоряет старение органов и систем. В идеале спорту нужно уделять хотя бы 30 минут в сутки.

Для сохранения здоровья на долгие годы необходимо избегать стресса. Тело и ум человека прочно связаны, поэтому негативные переживания сказываются на всех органах и снижают продолжительность жизни. При этом упражнения для снижения стресса, как и физические тренировки, помогают прожить дольше.