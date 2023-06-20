Названы причины отеков ног и способы борьбы с ним

Едва ли не каждый человек рано или поздно сталкивается с отечностями в конечностях, в частности, в ногах. Причин тому много: неправильное питание, чрезмерное потребление соли и соленых продуктов, недостаточное употребление воды. Особенно важной проблема отечности ног становится в летнее время.

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Согласно исследованиям, летом человек чаще жалуется на отеки ног. Причем сталкиваются с этой проблемой и здоровые люди, которые не страдают от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Эксперт XFIT Алена Грибанова рассказывает, что может стать причиной этой проблемы и как с ней справиться.

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Внешне определить отечность ног несложно — они увеличиваются в объеме относительно обычного состояния, на них отпечатываются элементы обуви и одежды, чувствуется тяжесть, дискомфорт и ограничение движений. Обычно отеки ног усиливаются вечером, а при надавливании на кожу пальцем на ней остаются следы. Если симптомы именно такие, то основных причин для отеков три.

Гиподинамия. В отличие от сердечно-сосудистой системы, у лимфатической системы нет такого насоса, как сердце. Ток лимфы в основном осуществляется за счёт сокращения мышц и диафрагмы. И из-за снижения двигательной активности, например, при сидячей и малоподвижной работе, происходит так называемый застой лимфы.

Спазм диафрагмы. Человек делает в сутки порядка 20 000 вдохов, когда диафрагма опускается, и столько же выдохов, когда она поднимается. Этот естественный «насос» воздействует на лимфатический ток в организме. Если диафрагма перенапряжена, это может стать причиной застоя лимфы.

«Зажатый» таз и «каменные» ноги. Ограниченная подвижность и напряжение в области таза могут влиять на работу мышц ног, которые играют роль «мышечной помпы» в возврате крови и лимфы обратно к сердцу. То же самое касается состояния «каменных» ног. И здесь уже в зоне риска люди, чья работа связана со стоянием на одном месте.

«Отечность ног также может быть симптомом проблем с сердечно-сосудистой, мочевыделительной и эндокринной системами, результатом травм или воспалительных заболеваний, нарушения обмена веществ. Поэтому при острой боли или несимметричном отеке не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться к врачу», — предупреждает Алена Грибанова.

Если отечность ног не носит столь критичного характера, эксперт XFIT рекомендует несколько способов, которые помогают снизить дискомфорт и являются хорошей профилактикой. В первую очередь, следует повысить двигательную активность в течение дня: делать фитнес-пятиминутки в процессе работы и взять за правило ходить пешком тогда, когда такая возможность есть.

Также стоит поработать с расслаблением диафрагмы, осознанно подходить к оптимизации паттерна дыхания и попробовать соответствующие практики. На первый взгляд это неочевидно, но глубокое дыхание стимулирует лимфатическую систему и может оказать положительное воздействие на снижение отечности ног.