4 привычки подрывающие иммунитет

Иммунная система защищает человеческий организм от патогенных агентов – бактерий, вирусов, грибков. По ней можно вовремя заметить и уничтожить аномальные клетки, например, раковые, которые функционируют неправильно и могут навредить организму. К снижению иммунитета приводят некоторые заболевания, например, сахарный диабет. Однако снизиться он может и из-за образа жизни и 4-х привычек, которые кажутся самыми обычными и абсолютно не опасными для здоровья, рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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Некорректная работа иммунной системы сказывается на нашем самочувствии: мы чаще ощущаем недомогание, становимся уязвимыми перед инфекциями. Одна из причин такого недомогания – в недостатке сна, считает эксперт.

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Многие считают сон не слишком важным, и поэтому не следят за тем, сколько спят. Но регулярный недосып может привести к серьезным проблемам: обострению хронических заболеваний, проявлению ментальных нарушений, а также снижению иммунитета. Исследования показали – люди, которые регулярно спят меньше 6 часов в сутки, чаще простужаются. «Помните, что выспаться на выходных «за всю неделю» невозможно, а норма сна для взрослого человека составляет 7-9 часов», – подчеркнула Малиновская.

Вторая причина снижения иммунитета – злоупотребление фастфудом. Купить бургер и молочный коктейль на бегу – возможный вариант перекуса, но делать подобное питание основой рациона не стоит. В нем слишком много соли, трансжиров, ароматизаторов и усилителей вкуса – не самых полезных компонентов. Они негативно влияют на кишечный микробиом, вызывая дисбаланс микрофлоры. А он, этот микробиом, очень важен для правильной работы иммунной системы, пояснила специалист.

Третьей причиной снижения иммунитета может стать, по мнению Малиновской, избыток стресса. Он, кажется, стал для многих нормой жизни, однако хронический стресс ведет к постоянному выбросу адреналина и кортизола, на фоне которого может начаться усиленная выработка цитокинов – белков, характерных для воспаления. Их избыток и приводит к подавлению активности иммунной системы. В итоге те, кто подвержен стрессу, более подвержен и инфекциям.

Несовершенная гигиена полости рта также может привести к снижению иммунитета. Если чистить зубы один раз в день, а не два, или не чистить совсем, велика вероятность развития воспалительных заболеваний десен, например, гингивита. В организме возникнет очаг воспаления, на ликвидацию которого организм и бросит силы иммунной системы.