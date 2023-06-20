Чем опасен недостаток белка в рационе

"Ты то, что ты ешь" – гласит всем хорошо известное крылатое выражение. И с ним сложно не согласиться: как неоднократно было доказано, потребляемая нами пища напрямую влияет на состояние здоровья.

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Белки, жиры и углеводы являются основными компонентами любого рациона. Все они по-своему важны и оказывают определенное влияние на работу органов. Белки, например, отвечает за рост и развитие организма, крепость иммунной системы. Фактически, они являются главным строительным материалом организма.

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Как недостаток этих органических веществ может отразиться на самочувствии – в материале "Рамблера".

Недавно ученые из японского Университета Васэда провели эксперимент: его целью было выявить количество диетического белка, которое положительно бы отражалось на общем состоянии мышей и их органов. Для этого были отобраны молодые и среднего возраста грызуны: на протяжении 2-недель их "держали" на низкокалорийной диете с переменным содержанием белка (5%-45% от общего рациона). На основе показателей массы скелетных мышц, липидов в печени, аминокислот в плазме и их соотношении отслеживались любые изменения в организме.

В результате низкобелковая диета привела к развитию умеренной жировой дистрофии печени с повышенным уровнем печеночных липидов. Причем такие показатели фиксировались у мышей среднего возраста в сравнении с более юными участниками эксперимента.

В свою очередь, диета с содержанием белка в пределах 25% и 35% исключительно позитивно сказывалась на состоянии всех мышей вне зависимости от их возраста. Она приводила к снижению концентрации глюкозы в крови и уровня липидов как в печени, так и в плазме. Все органы в таком случае работали активнее и лучше справлялись с отведенными им задачами.

"Поэтому можно предположить, что увеличение ежедневного потребления белка во время еды может способствовать метаболическому здоровью людей. Более того, идеальный баланс питательных макронутриентов на каждом этапе жизни также может увеличить продолжительность жизни" – резюмировали ученые.