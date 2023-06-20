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Сомнолог раскрыл, в чем польза дневного сна

Дневной сон – это хорошая передышка для мозга и тела, но лишь в том случае, если соблюдена продолжительность отдыха. Сколько можно спать в обед и какую именно пользу несет такой перерыв, рассказал «ФедералПресс» врач-сомнолог Роман Бузунов.

Сомнолог раскрыл, в чем польза дневного сна
© unsplash.com

«Обеденный сон от 20 до 40 минут освежает и позволяет хорошо отработать вторую половину дня. Главное – не спать слишком поздно и много, чтобы не перебить ночной сон», – сказал специалист.

Если дневной сон прибавил сил и увеличил работоспособность, и при этом у человека не возникло проблем с засыпанием вечером, то его можно регулярно практиковать. Но если такой отдых мешает ночному сну, то, конечно, его необходимо исключить, добавил Бузунов.

Также важно не забывать соблюдать режим – просыпаться и ложиться спать всегда в одно и то же время, добавлять в течение дня физическую нагрузку, держать информационный детокс и ограничивать кофеин за 8 часов до отдыха.

В 50 % случаев все это помогает существенно улучшить качество сна, заключил сомнолог.

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