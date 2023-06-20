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Морковь улучшает зрение: миф или реальность

Согласно популярному мнению, морковь полезна для глаз и в том числе повышает остроту зрения. Также принято считать, что для большего эффекта к фрешу из этого растения, например, можно добавить сливки, которые достаточно часто предлагаются посетителям в тех же кафе.

Морковь улучшает зрение: миф или реальность
© Unsplash

"Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле.

Согласно результатам недавно проведенного исследования, богатые лютеином и зеаксантином продукты улучшают работу глаз и мозга. Они, как правило отличаются насыщенными оттенками: к ним относятся темно-зеленые листовые, желтые и оранжевые овощи, среди которых и всем хорошо известная своими лечебными свойствами морковь. Два указанных растительных соединения, как было установлено, являются основными составляющими макулярных пигментов.

"Исследования макулярного лютеина и зеаксантина были сосредоточены на пользе для здоровья. С функциональной точки зрения более высокие концентрации этих растительных пигментов действительно улучшают ряд зрительных и когнитивных способностей" – отметил соавтор научной статьи Джек Харт.

Повышенное содержание лютеина и зеаксантина в сетчатке глаз и головном мозге снижают непереносимость яркого света и ощущения дискомфорта от него. Кроме того, они способны улучшить хроматический контраст и сократить время зрительно-моторной реакции.

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В то же время ученые предупреждают, что эффект зависит от индивидуальных реакций организма. Результаты потребления той же моркови могут различаться из-за особенностей поглощения и использования лютеина и зеаксантина организмом. Помимо этого, важно учитывать, что может пройти некоторое время, прежде чем изменения станут заметными. То есть не стоит поедать яркие овощи и фрукты килограммами и рассчитывать, что вы станете здоровее в течение нескольких часов.

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