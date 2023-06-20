Названы продукты, помогающие поддерживать водный баланс в жару

Увлажнение организма — это важный аспект поддержания здоровья и кожи. Однако наряду с водой пища также может способствовать увлажнению тела. Национальный институт здравоохранения определил продукты, помогающие наилучшим образом поддерживать уровень жидкости.

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Огурцы, листья салата, арбуз и клубника занимают ведущие позиции в рейтинге содержания воды в продуктах.

Огурцы состоят на 96% из воды и являются отличным выбором для утоления жажды. Они также богаты витаминами А, К и поддерживают здоровье иммунной системы. Латук, содержащий такой же процент, добавляет приятный вкус салатам и сэндвичам, придавая им свежести.

Арбуз с его сочным вкусом занимает особое место. Этот плод на 92% состоит из воды, что делает его идеальным выбором для поддержания организма в тонусе. Клубника, содержащая 91% воды, также является отличным вариантом для увлажнения в жаркую погоду. Кроме того, клубника обладает высоким содержанием витамина С и антиоксидантов, что способствует общему хорошему самочувствию.