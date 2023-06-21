Около половины россиян заменяют спорт работой по дому
Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» поделился результатами опроса, которые свидетельствуют о том, что каждый второй житель России заменяет спорт выполнением дел по хозяйству.
Об этом пишет «Газета.Ru».
Согласно опросу, больше половины (58%) опрошенных заменяют занятия спортом домашними делами, причём 47% из них улучшили свою физическую форму.
Также большинство россиян (57%) считают выполнение домашних дел энергозатратной деятельностью.
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