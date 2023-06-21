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Около половины россиян заменяют спорт работой по дому

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» поделился результатами опроса, которые свидетельствуют о том, что каждый второй житель России заменяет спорт выполнением дел по хозяйству.

Около половины россиян заменяют спорт работой по дому
© RT на русском

Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно опросу, больше половины (58%) опрошенных заменяют занятия спортом домашними делами, причём 47% из них улучшили свою физическую форму.

Также большинство россиян (57%) считают выполнение домашних дел энергозатратной деятельностью.

Ранее в интервью Радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что, используя тарелки определённого цвета, человек начинает меньше есть, что со временем может помочь ему избавиться от лишнего веса.

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