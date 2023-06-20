Тренер назвала пять лучших упражнений для мышц внутренней поверхности бедер
Тренер Анастасия Юркова назвала пять лучших упражнений для проработки мышц внутренней поверхности бедер. Ее слова приводит Shape.
Специалист рекомендовала выполнять 15-20 приседаний, а также по 10-15 раз боковые выпады с наклонами рукой в сторону и боковые выпады с вращением.
«Опуститесь в боковой выпад (следите, чтобы колено правой ноги было направлено вперед), наклонитесь вперед с прямой спиной и потянитесь левой рукой вперед и вниз (к правой стопе)», — добавила тренер.
Еще одно эффективное упражнение, по словам Юрковой, — плечевой мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол.
«Зажмите кирпич для йоги между коленями. Поднимите таз вверх, слегка надавливая на кирпич коленями, а затем вернитесь в исходное положение», — пояснила она, отметив, что движение необходимо сделать 15-20 раз.
Завершить тренировку специалист посоветовала скручиваниями. Для этого также необходимо лечь на коврик, поставить стопы на ширине таза и зажать кирпич для йоги между коленями. 15-20 раз нужно поднять голову и грудную клетку на 30 сантиметров от пола, вытянуть прямые руки вперед и вернуться в исходное положение.
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