8 главных правил сна в жару
Заснуть летом бывает проблематично — жара и духота препятствуют отдыху. Что ж, начинаем с ними бороться.
Лето дарит нам немало приятных моментов, но и озадачивает порой — в жару бывает трудно заснуть. Если вам надоело подолгу ворочаться в постели, пытаясь спастись от жары, запоминайте эти несложные рекомендации. Используя их, вы будете засыпать быстро и наслаждаться ночным отдыхом:
Проветривание комнаты
После захода солнца откройте форточку — в это время воздух становится прохладным. Оставьте её открытой до того момента, пока не ляжете спать. В наполненной свежим воздухом комнате сон становится особенно сладким, да и ощущение духоты не преследует в течение всей ночи.
Альтернатива одеялу
Если вы привыкли спать укрытым — используйте вместо одеяла простынь или лёгкий плед, чтобы не было слишком жарко. Важно, чтобы ваше летнее одеяло было изготовлено из хлопка — эта натуральная ткань "дышит" и прекрасно впитывает влагу.
Правильное постельное бельё
Оно тоже должно быть натуральным по составу — хлопок не создаёт парникового эффекта и долго остаётся прохладным на ощупь.
Холодная простынь
Если за окном экстремально высокая температура, за пару часов до сна можно поместить простынь в морозильную камеру. Незадолго до отправления в царство Морфея застелите такой простынёй постель. Ткань ещё долго будет отдавать коже приятную прохладу.
Выключение гаджетов
Ноутбуки, телевизоры и прочие электронные устройства при работе выделяют большое количество тепла, поэтому лучшим решением станет их отключение хотя бы за пару часов до сна.
Вентилятор
В жару можно оставить вентилятор включённым на всю ночь — так вам будет прохладнее.
Вода
Предельно простой способ охладиться — наберите прохладную воду в бутылочку с пульверизатором и поставьте возле кровати. При необходимости распыляйте воду на лицо и тело.
Одиночество
Если в одной кровати с вами спит близкий человек (или питомец), то это может усугублять ситуацию, ибо тот, кто лежит рядом, выделяет естественное тепло. В идеале на время жары следует разойтись по разным спальням (или хотя бы по разным кроватям).