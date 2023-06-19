8 главных правил сна в жару

Заснуть летом бывает проблематично — жара и духота препятствуют отдыху. Что ж, начинаем с ними бороться.

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Лето дарит нам немало приятных моментов, но и озадачивает порой — в жару бывает трудно заснуть. Если вам надоело подолгу ворочаться в постели, пытаясь спастись от жары, запоминайте эти несложные рекомендации. Используя их, вы будете засыпать быстро и наслаждаться ночным отдыхом:

Проветривание комнаты

После захода солнца откройте форточку — в это время воздух становится прохладным. Оставьте её открытой до того момента, пока не ляжете спать. В наполненной свежим воздухом комнате сон становится особенно сладким, да и ощущение духоты не преследует в течение всей ночи.

Альтернатива одеялу

Если вы привыкли спать укрытым — используйте вместо одеяла простынь или лёгкий плед, чтобы не было слишком жарко. Важно, чтобы ваше летнее одеяло было изготовлено из хлопка — эта натуральная ткань "дышит" и прекрасно впитывает влагу.

Правильное постельное бельё

Оно тоже должно быть натуральным по составу — хлопок не создаёт парникового эффекта и долго остаётся прохладным на ощупь.

Холодная простынь

Если за окном экстремально высокая температура, за пару часов до сна можно поместить простынь в морозильную камеру. Незадолго до отправления в царство Морфея застелите такой простынёй постель. Ткань ещё долго будет отдавать коже приятную прохладу.

Выключение гаджетов

Ноутбуки, телевизоры и прочие электронные устройства при работе выделяют большое количество тепла, поэтому лучшим решением станет их отключение хотя бы за пару часов до сна.

Вентилятор

В жару можно оставить вентилятор включённым на всю ночь — так вам будет прохладнее.

Вода

Предельно простой способ охладиться — наберите прохладную воду в бутылочку с пульверизатором и поставьте возле кровати. При необходимости распыляйте воду на лицо и тело.

Одиночество