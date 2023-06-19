Неправильная техника бега может стать причиной травм, предупредила терапевт «Цифровой клиники Страхового дома ВСК» Алина Красикова. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала опасные для здоровья ошибки при беге.

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По ее словам, подготовка к пробежке крайне важна, чтобы не навредить здоровью. Сначала стоит размяться, а начинать тренировку лучше в медленном темпе, постепенно увеличивая нагрузку.

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Не стоит забывать о разминке. Она поможет подготовить тело к физической активности, снижая риск травм и болей в мышцах. На разминку или растяжку необходимо тратить пять-десять минут перед каждой пробежкой, — Алина Красикова, терапевт.

Важно научиться правильно дышать во время бега, вдыхая через нос и выдыхая через рот — это поможет сохранить энергию и уменьшить риск усталости, продолжила Красикова. Дышать нужно ритмично, глубоко и равномерно.

Еще один необходимый, по ее мнению, этап подготовки — тщательный выбор обуви. Кроссовки должны обеспечивать хорошую амортизацию для защиты суставов, добавила терапевт. Неудобная одежда натирает кожу, что приводит, в том числе, к потере концентрации. Важно выбирать одежду, которая не просто подходит для бега, но и удобно сидит, не вызывая дискомфорт, подчеркнула она.

По словам Красиковой, главная из распространенных ошибок начинающих бегунов — неправильная техника бега: недостаточный подъем ног, бег с пятки, неправильное дыхание, постановка рук. Она призвала уделять больше внимания технике, чтобы не получить травмы.

Неподходящая обувь может стать причиной проблем с ногами, спиной и коленями, а преждевременное увеличение нагрузки — травм и перетренировок. Наращивать нагрузку стоит не более чем на 10 процентов в неделю, — Алина Красикова, терапевт.

Недостаточное разнообразие тренировок снижает мотивацию и эффективности занятий, отметила врач. Стоит попробовать включать в свою программу интервальные, длинные, скоростные дистанции.

Красикова напомнила, что при занятиях спортом необходимо следить за рационом, употреблять пищу, богатую белками и углеводами, и не забывать о фруктах и овощах. Белки помогают восстановить мышечную ткань, а углеводы восполняют запасы гликогена в организме. Несбалансированное питание приводит к усталости, недостатку энергии и нехватке питательных веществ, необходимых для восстановления после тренировок, объяснила она.

Есть после пробежки можно только через 30-60 минут. Нужно дать телу время восстановиться. С осторожностью нужно относиться к кофе. Кофеин может помочь восполнить уровень энергии и выносливости, но он также способен вызывать обезвоживание, — Алина Красикова, терапевт.