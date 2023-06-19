Врач назвала способы борьбы с кровоточивостью десен

Кровоточивость дёсен - одна из самых частых проблем полости рта. Стоматолог столичной клиник дала несколько практических советов как провести профилактику этой проблемы.

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О том, как справиться с кровоточивостью дёсен, рассказала Егана Маруфиди, стоматолог-пародонтолог и генеральный директор клиники «Столица». Она посоветовала укреплять десны, употребляя твёрдые фрукты и овощи.

Если кровоточивость дёсен возникает редко, это может быть незначительным повреждением десны. В таком случае можно остановить кровотечение холодной водой, обработать десны хлоргексидином и прополоскать рот настоем коры дуба, ромашки или календулы, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Если кровоточивость дёсен происходит регулярно при еде, твёрдой пищи или чистке зубов, лучше обратиться к стоматологу. Врач определит причину и даст рекомендации по её устранению. Иногда достаточно ультразвуковой чистки зубных отложений, но иногда может потребоваться серьёзное лечение.