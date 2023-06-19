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Врач назвала способы борьбы с кровоточивостью десен

Кровоточивость дёсен - одна из самых частых проблем полости рта. Стоматолог столичной клиник дала несколько практических советов как провести профилактику этой проблемы.

Врач назвала способы борьбы с кровоточивостью десен
© Ferra.ru

О том, как справиться с кровоточивостью дёсен, рассказала Егана Маруфиди, стоматолог-пародонтолог и генеральный директор клиники «Столица». Она посоветовала укреплять десны, употребляя твёрдые фрукты и овощи.

Если кровоточивость дёсен возникает редко, это может быть незначительным повреждением десны. В таком случае можно остановить кровотечение холодной водой, обработать десны хлоргексидином и прополоскать рот настоем коры дуба, ромашки или календулы, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Если кровоточивость дёсен происходит регулярно при еде, твёрдой пищи или чистке зубов, лучше обратиться к стоматологу. Врач определит причину и даст рекомендации по её устранению. Иногда достаточно ультразвуковой чистки зубных отложений, но иногда может потребоваться серьёзное лечение.

Также полезно регулярно пользоваться ирригатором, использовать подходящие ополаскиватели, пройти анализы для определения дефицита витаминов и компенсировать его, а также употреблять морковь, яблоки и другие твёрдые продукты для укрепления зубов и дёсен, рекомендует стоматолог.

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