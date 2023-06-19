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Врач назвал простой способ стимуляции работы ЖКТ

Простой и эффективный способ, который поможет стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, назвал главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Врач назвал простой способ стимуляции работы ЖКТ
© Слово и Дело

По словам медика, для этого следует выпивать стакан воды после пробуждения. Для большинства ее температура должна составлять примерно +40 градусов.

«Людям с "ленивым" ЖКТ и тенденцией к запорам, полезнее будет стакан холодной воды», — сообщил Поздняков в беседе с «Мослентой».

Если у человека нормальная кислотность ЖКТ, в воду можно добавлять кусочек лимона. Также он рекомендовал не злоупотреблять добавлением соды, так как при ее приеме увеличивается выработка соляной кислоты, что может привести к изжоге.

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