Врач назвал простой способ стимуляции работы ЖКТ

По словам медика, для этого следует выпивать стакан воды после пробуждения. Для большинства ее температура должна составлять примерно +40 градусов.

«Людям с "ленивым" ЖКТ и тенденцией к запорам, полезнее будет стакан холодной воды», — сообщил Поздняков в беседе с «Мослентой».

Если у человека нормальная кислотность ЖКТ, в воду можно добавлять кусочек лимона. Также он рекомендовал не злоупотреблять добавлением соды, так как при ее приеме увеличивается выработка соляной кислоты, что может привести к изжоге.