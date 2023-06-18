Как помочь себе при тепловом ударе

Тепловой удар — это нарушение системы терморегуляции организма, возникающие у человека, который долгое время находился на солнце или в жарком помещении. "Рамблер" расскажет, как помочь себе справиться с этим состоянием.

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Первыми симптомами при этом нарушении может быть непривычная слабость, "потемнение в глазах", тошнота и головная боль, жажда, потоотделение, учащение пульса и одышка. Когда вы осознали, что с вами происходит, выйдите на свежий воздух, примите холодный душ, отойдите в тень и начните обильно принимать жидкость.

Необходимо выпить четыре стакана подсоленной воды с 15-ти минутным перерывом между ними.

По данным МЧС, если вовремя не уйти с солнца, развивается более тяжелое течение теплового удара: покраснение лица слабость, тяжесть в теле, сильная головная боль с рвотой, шаткая походка, учащение пульса и дыхания, расширение зрачков, повышение температуры тела до 39-40 градусов. Кожа пострадавшего становится сухой, горячей, покрасневшей.

Тепловой удар может возникнуть внезапно, при этом состояние больного обычно резко становится тяжелым. Возможно выраженное нарушение сознания вплоть до комы, бреда и даже внезапной смерти. Это состояние очень опасно, так как в 20% случаев заканчивается летальным исходом. Если плохо стало резко, обязательно вызывайте врача, а до его прихода, обеспечьте человеку покой и охлаждение.

Для охлаждения рекомендуется прикладывать холодные компрессы или пузырь со льдом, гипотермичекий пакет из аптечки автолюбителя на голову, шею, грудь или протирать тело прохладной водой.

Если резко поместить человека в холодную воду или облить его, состояние также может быстро ухудшиться.