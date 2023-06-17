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Спортсменам напомнили об углеводном окне, позволяющем есть любую еду после тренировки

Многим спортсменам известно о таком понятии как углеводное окно – это время после тренировки, в которое организм особенно эффективно усваивает и использует углеводы, что может быть полезно для сжигания жира и восстановления мышц после физической нагрузки.

Спортсменам напомнили о времени, когда можно есть любую еду
© Runews24

Углеводное окно появляется после физической активности, особенно после интенсивных тренировок. Уровень гликогена в мышцах и печени в это время снижается, и организм готов его активно восполнять. Некоторые эксперты говорят, что углеводное окно открыто в течение 45 минут после тренировки, другие – в течение 48 часов, передает Sport24.ru.

После тренировки, таким образом, можно употреблять углеводы с высоким гликемическим индексом – эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови, к ним относятся соки, фрукты, глюкоза, спортивные напитки. Важно помнить, что употребление таких продуктов зависит от потребностей каждого человека и от уровня физической активности.

Углеводное окно может подойти не всем. Но если человек решил им воспользоваться, то отдавать предпочтение лучше натуральным и медленным углеводам – бананам, цельнозерновым, хлебу, макаронным изделиям, сухофруктам. О фастфуде и сладком лучше забыть.

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