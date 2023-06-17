Спортсменам напомнили о времени, когда можно есть любую еду

Спортсменам напомнили об углеводном окне, позволяющем есть любую еду после тренировки
Многим спортсменам известно о таком понятии как углеводное окно – это время после тренировки, в которое организм особенно эффективно усваивает и использует углеводы, что может быть полезно для сжигания жира и восстановления мышц после физической нагрузки.
Углеводное окно появляется после физической активности, особенно после интенсивных тренировок. Уровень гликогена в мышцах и печени в это время снижается, и организм готов его активно восполнять. Некоторые эксперты говорят, что углеводное окно открыто в течение 45 минут после тренировки, другие – в течение 48 часов, передает Sport24.ru.
После тренировки, таким образом, можно употреблять углеводы с высоким гликемическим индексом – эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови, к ним относятся соки, фрукты, глюкоза, спортивные напитки. Важно помнить, что употребление таких продуктов зависит от потребностей каждого человека и от уровня физической активности.
Углеводное окно может подойти не всем. Но если человек решил им воспользоваться, то отдавать предпочтение лучше натуральным и медленным углеводам – бананам, цельнозерновым, хлебу, макаронным изделиям, сухофруктам. О фастфуде и сладком лучше забыть.