Спортсменам напомнили о времени, когда можно есть любую еду

Многим спортсменам известно о таком понятии как углеводное окно – это время после тренировки, в которое организм особенно эффективно усваивает и использует углеводы, что может быть полезно для сжигания жира и восстановления мышц после физической нагрузки.

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Углеводное окно появляется после физической активности, особенно после интенсивных тренировок. Уровень гликогена в мышцах и печени в это время снижается, и организм готов его активно восполнять. Некоторые эксперты говорят, что углеводное окно открыто в течение 45 минут после тренировки, другие – в течение 48 часов, передает Sport24.ru.

После тренировки, таким образом, можно употреблять углеводы с высоким гликемическим индексом – эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови, к ним относятся соки, фрукты, глюкоза, спортивные напитки. Важно помнить, что употребление таких продуктов зависит от потребностей каждого человека и от уровня физической активности.