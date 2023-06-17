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Инструкция: как понять, что у вас сотрясение мозга

Сотрясение мозга – это черепно-мозговая травма, которая влияет на функцию мозга. Эффекты после сотрясения несут временный характер, поэтому можно сразу и не определить, что ушиб оказался сильнее и может нести скрытую угрозу. "Рамблер" расскажет, как понять, что сотрясение все-таки произошло.

Инструкция: как понять, что у вас сотрясение мозга
© unsplash

Обычно после сотрясения человек испытывает головные боли и проблемы с концентрацией, памятью, балансом и координацией. Чаще всего эта травма преследует людей, которые занимаются контактными видами спорта вроде футбола или баскетбола. Хорошая новость – большинство полностью восстанавливаются после сотрясения мозга, однако травма имеет подводные камни.

Во-первых, симптомы сотрясения могут проявиться не сразу. Во-вторых, они могут продолжаться несколько дней и даже месяцев.

Симптомы сотрясения :

  • Головная боль или ощущение давления в голове
  • Временная потеря сознания
  • Путаница или ощущение тумана в голове
  • Невозможность вспомнить момент травмы
  • Головокружение
  • Звон в ушах
  • Тошнота
  • Рвота
  • Невнятная речь
  • Отложенный ответ на вопросы
  • Усталость
  • Жалобы на концентрацию
  • Раздражительность и другие изменения личности
  • Повышенная чувствительность к свету и шуму
  • Нарушения сна
  • Депрессивный эпизод
  • Нарушение вкуса и запаха

Как травмы головы дарят суперспособности

Есть и еще одна особенность сотрясения мозга. Дело в том, что даже легкая травма головы может через год привести к серьезным осложнениям (головная боль, снижение памяти и работоспособности, депрессия, вегето-сосудистая дистония, падение зрения, головокружение).

Поэтому при сотрясении необходимо обращаться к врачу и получать соответствующее лечение.

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