Инструкция: как понять, что у вас сотрясение мозга

Сотрясение мозга – это черепно-мозговая травма, которая влияет на функцию мозга. Эффекты после сотрясения несут временный характер, поэтому можно сразу и не определить, что ушиб оказался сильнее и может нести скрытую угрозу. "Рамблер" расскажет, как понять, что сотрясение все-таки произошло.

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Обычно после сотрясения человек испытывает головные боли и проблемы с концентрацией, памятью, балансом и координацией. Чаще всего эта травма преследует людей, которые занимаются контактными видами спорта вроде футбола или баскетбола. Хорошая новость – большинство полностью восстанавливаются после сотрясения мозга, однако травма имеет подводные камни.

Во-первых, симптомы сотрясения могут проявиться не сразу. Во-вторых, они могут продолжаться несколько дней и даже месяцев.

Симптомы сотрясения :

Головная боль или ощущение давления в голове

Временная потеря сознания

Путаница или ощущение тумана в голове

Невозможность вспомнить момент травмы

Головокружение

Звон в ушах

Тошнота

Рвота

Невнятная речь

Отложенный ответ на вопросы

Усталость

Жалобы на концентрацию

Раздражительность и другие изменения личности

Повышенная чувствительность к свету и шуму

Нарушения сна

Депрессивный эпизод

Нарушение вкуса и запаха

Есть и еще одна особенность сотрясения мозга. Дело в том, что даже легкая травма головы может через год привести к серьезным осложнениям (головная боль, снижение памяти и работоспособности, депрессия, вегето-сосудистая дистония, падение зрения, головокружение).