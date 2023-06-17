Инструкция: как понять, что у вас сотрясение мозга
Сотрясение мозга – это черепно-мозговая травма, которая влияет на функцию мозга. Эффекты после сотрясения несут временный характер, поэтому можно сразу и не определить, что ушиб оказался сильнее и может нести скрытую угрозу. "Рамблер" расскажет, как понять, что сотрясение все-таки произошло.
Обычно после сотрясения человек испытывает головные боли и проблемы с концентрацией, памятью, балансом и координацией. Чаще всего эта травма преследует людей, которые занимаются контактными видами спорта вроде футбола или баскетбола. Хорошая новость – большинство полностью восстанавливаются после сотрясения мозга, однако травма имеет подводные камни.
Во-первых, симптомы сотрясения могут проявиться не сразу. Во-вторых, они могут продолжаться несколько дней и даже месяцев.
Симптомы сотрясения :
- Головная боль или ощущение давления в голове
- Временная потеря сознания
- Путаница или ощущение тумана в голове
- Невозможность вспомнить момент травмы
- Головокружение
- Звон в ушах
- Тошнота
- Рвота
- Невнятная речь
- Отложенный ответ на вопросы
- Усталость
- Жалобы на концентрацию
- Раздражительность и другие изменения личности
- Повышенная чувствительность к свету и шуму
- Нарушения сна
- Депрессивный эпизод
- Нарушение вкуса и запаха
Есть и еще одна особенность сотрясения мозга. Дело в том, что даже легкая травма головы может через год привести к серьезным осложнениям (головная боль, снижение памяти и работоспособности, депрессия, вегето-сосудистая дистония, падение зрения, головокружение).
Поэтому при сотрясении необходимо обращаться к врачу и получать соответствующее лечение.