Многие распространенные привычки россиян, связанные с алкоголем, являются крайне опасными для здоровья, заявил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин.

Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

«Рюмочка перед приемом пищи — это полезно»

Под красивым заманчивым французским словом «аперитив» понимаются различные алкогольные напитки, которые подаются перед едой, сказал специалист. По его словам, многие потребители считают, что подобные излияния способствуют хорошему настроению и добродушному расположению духа перед вкусным обедом или ужином, но не задумываются о последствиях.

Исторически употребление алкоголя перед едой было принято еще в очень раннем Средневековье, отметил Масякин. Но это делалось не столько для возбуждения аппетита, сколько в качестве профилактики множества заболеваний, которыми можно было заразиться при плохом качестве пищи.

По его словам, принятый натощак алкоголь (даже слабый по крепости) формирует ложное чувство голода и провоцирует переедание, а также поражает слизистую желудочно-кишечного тракта. При регулярном употреблении он оказывает токсическое действие на органы и системы человека. Это, в свою очередь, приводит к развитию таких заболеваний как ожирение, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, цирроз, рефлюкс-эзофагит, панкреатит, алкогольная кардиомиопатия.

«Пиво не вызывает зависимость»

Опасность данного напитка заключается в сформировавшемся у населения представлении о его относительной безвредности, а порой и убежденности в его полезных свойствах, высказался нарколог. Между тем, регулярное употребление пива приводит не только к развитию алкогольной зависимости, но и создает обманчивое представление об отсутствии последствий.

Сохранение социальной и профессиональной пригодности при употреблении пива позволяет поддерживать мнение об относительной безвредности пива и отсутствии зависимости. Реже, при его систематическом длительном употреблении, возникшее плохое самочувствие вынуждает обращаться за медицинской помощью с тяжелыми психическими (алкогольные психозы) и психоневрологическим заболеваниями (эпилепсия, гепатит, цирроз, кардиомиопатия, полинейропатия), — Антон Масякин, врач-нарколог.

«Хочешь избавиться от похмелья — выпей»

Похмелье — это состояние, которое возникает на фоне продолжительного злоупотребления спиртными напитками, обратил внимание доктор. Неприятные симптомы, по его словам, проявляются как на следующее утро после длительного употребления, так и спустя несколько часов после выпитого.