Чем опасна холодная вода в жару

В летний зной если и приходится выходить из-под заботливого крыла кондиционера, то хочется поскорее охладиться всеми способами. Самым простым и доступным кажется ледяная вода, однако врачи этот метод категорически не советуют — организм и так в стрессе, а холодная вода его только усилит.

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Как рассказала kp.ru эндокринолог Зухра Павлова, организм человека нормально адаптируется под погодные изменения, происходящие круглый год, но только если температура воздуха держится в пределах нормы. Например, в июне это 22–24 градуса, но если столбик термометра поднимается до 30, то уже как-то не хорошо.

Почему холодная вода опасна для здоровья?

Жара точно понижает иммунитет, а любой лишний стресс делает ситуацию только хуже. Ледяная вода же именно таким стрессом и считается, тем более она легко замораживает всё, к чему прикасается, в том числе и лор-органы. Им получить воспаление в таких обстоятельствах — проще простого.

Какую воду нужно пить в жару?

Вода должна быть не холодной, но и не горячей, а комнатной температуры — 35–40 градусов. И не меньше пары литров в день — хоть норма у каждого и своя, но летом из-за подвижного образа жизни и обильного потоотделения, чтобы не получить тепловой удар, нужно пить побольше, чем обычно.

Что летом можно пить помимо воды?

В жару главный напиток — это очищенная вода, можно с долькой лимона или свежего огурчика. На втором месте травяные чаи, они и влагой насыщают, и кровоток улучшают. На третьем — домашний квас, без сахара и прочих добавок. На последнем — кофе и чай, но не больше двух чашек в день. Всё должно быть прохладным.

Не будет ли отёков из-за большого количества воды?