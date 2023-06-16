3 продукта, которые опасно есть горячими

Если блюдо относится к категории "горячее", мы не задумываясь едим его с пылу, с жару. А между тем медики бьют тревогу – существует ряд популярных блюд, которые попросту опасно есть в горячем виде.

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Дело в том, что некоторые горячие продукты могут вызывать заболевания ЖКТ и даже стать одним из факторов развития онкологических недугов. При этом если употреблять те же самые блюда остывшими, есть шанс даже поправить здоровье и сбросить вес.

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К такому выводу пришла диетолог Антье Галь из Немецкого общества питания. Подробнее о продуктах, которые нельзя есть горячими – в материале "Рамблера".

Картофель

Картошка богата резистентным крахмалом, который в желудочно-кишечном тракте ведет себя подобно клетчатке. Крахмал из картошки добирается до толстой кишки в непереваренном виде, и только после этого его расщепляют активные бактерии.

Горячий крахмал может оказать негативное воздействие на состояние ЖКТ. В то время как в едва теплой картошке свойства крахмала меняются: он выступает абсорбентом и всасывает в себя все шлаки со стенок кишечника, после чего организм избавляется от них.

Рис

В японских ресторанах зачастую рис подают холодным, и делается это неспроста. Дело в том, что, подобно картофелю, рис является источником резистентного крахмала, который опасно потреблять в горячем виде.

Если крахмал и большая порция углеводов, которая содержится в рисе, будут попадать в желудок в охлажденном состоянии, они не только не навредят, но также предотвратят чрезмерное повышение уровня сахара в крови.

Организм будет вырабатывать меньше инсулина, и за счет этого вы долгое время будете ощущать сытость.

Паста

Макароны также относятся к крахмалистым продуктам. Вдобавок к этому паста может быть весьма калорийна, особенно с учетом соусов, которыми мы привыкли разбавлять ее.

Однако после охлаждения количество калорий в крахмалистых продуктах уменьшается. Это происходит благодаря тому, что организм больше не может использовать калории для генерирования энергии из резистентного крахмала.