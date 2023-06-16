Врач предупредил о риске отека мозга из-за употребления воды

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о рисках для здоровья, которые могут возникнуть в результате чрезмерного употребления воды. По словам специалиста, большое количество воды может привести к падению уровня натрия в крови и спровоцировать отек мозга.

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Схема такая: когда вы пьете много воды, уровень натрия падает, а жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки, что вызывает их отек и набухание. Особенно опасен отек головного мозга, предупредил эксперт в интервью порталу "Доктор Питер".

Диетологи рекомендуют пить не менее двух литров воды в день.

"Сейчас данное утверждение уже не является безусловной рекомендацией к действию", - подчеркнул Поздняков.

Он посоветовал учитывать разные факторы: температуру воздуха в помещении и на улице, физическую активность, а также то, что вы съели недавно.

"Есть еще состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота", - отметил врач.

Избыток жидкости в организме опаснее дефицита, поэтому пейте именно столько воды, сколько хочется, объяснил специалист.