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Диетолог назвала работающий способ разогнать метаболизм и похудеть

Эндокринолог и диетолог Зухра Павлова рассказала об эффективных способах разогнать метаболизм и заставить тело худеть. Об этом врач написала в своем телеграм-канале.

По ее словам всем стоит понять алгоритм одного простого механизма: чем больше вы урезаете потребление калорий, тем больше запасет организм.

Поэтому, урезание потребляемых калорий до минимума не поможет похудеть. Диетолог объяснила, что эффективно сработает достижения баланса в питании и активности. Так, специалист рекомендует двигаться, ходить, чередуя широкие и быстрые короткие шаги, а утром делать зарядку с упражнениями на разминку.

Еще один важный момент - здоровый сон. Ложиться специалист рекомендует не позже 11 вечера, а спать не меньше 7–8 часов.

Кроме того, важно соблюдать водный баланс, потому как он улучшает метаболизм - в сутки человеку следует пить не менее 30 мл на каждый килограмм веса.

Эти рекомендации в долгосрочной перспективе окажут на организм только положительное влияние, а кратковременный эффект дадут массажи и сауна.

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