Упражнение, которое снижает риск смерти от гриппа

Болезни органов дыхания, в том числе грипп, занимают четвертое место среди основных причин смерти во всем мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от сезонного гриппа ежегодно умирает до 650 тысяч человек. По словам экспертов, в целом летальность не превышает одного процента, однако в сезон эпидемии гриппа смертность увеличивается.

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что снизить риск может регулярная, но при этом короткая физическая активность. Подробнее о том, какие упражнения надо делать, чтобы повысить свои шансы на выживание, рассказываем в материале "Рамблера".

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Исследование проводилось специалистами Центра по контролю и профилактике заболеваний в Джорджии и Армейского медицинского центра Брук в Техасе. Ученые изучили физические привычки 577 909 взрослых в США и обнаружили, что всего 10 минут регулярных аэробных упражнений, то есть кардио, в течение недели могут существенно снизить риск смерти от гриппа или пневмонии.

Для общего здоровья рекомендуется выполнять не менее 150 минут в неделю занятий умеренной интенсивности, например, это может быть быстрая ходьба, или не менее 75 минут в неделю занятий высокой интенсивности, к примеру, езда на велосипеде. Однако исследователи доказали, что даже при 10-минутной активности риск летального исхода при гриппе меньше, чем у тех, кто ничего не делает.

"Хотя этот уровень часто называют "недостаточным", поскольку он ниже рекомендуемой продолжительности, он может принести пользу здоровью по сравнению с отсутствием физической активности", - заявили ученые.

Исследователи проанализировали данные за 20 лет. У группы людей, которая занималась 10-150 минут в неделю, относительный риск смерти от гриппа или пневмонии снизился в среднем на 21 процент. 150-300 минут физической активности и 301-600 минут снижают риск на 41 процент и 50 процентов в сравнении с полным отсутствием нагрузки. При этом при 600 минутах спорта в неделю дополнительной пользы отмечено не было.