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Сон после ужина и не только: какие привычки приближают развитие сахарного диабета, инфаркта и инсульта — диетолог

Врач-диетолог Инна Кононенко считает, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом пишет «Почему болит».

Какие привычки приближают развитие диабета, инфаркта и инсульта
© Unsplash.com

Снижение чувствительности организма к инсулину (инсулинорезистентность) может привести к сахарному диабету второго типа, метаболическому синдрому, ожирению, инсульту или инфаркту.

«Если у вас резко изменился вес, ухудшилось состояние волос, кожи и ногтей, а ранки заживают слишком долго, стоит забеспокоиться. Среди опасных признаков также красные точки на коже, потемнения в местах максимального трения — в подмышках, под грудью, на костяшках пальцев рук и ног», — рассказала Кононенко.

Привычки, которые увеличивают риск развития опасных заболеваний:

  • заедание стресса мучным и сладким,
  • злоупотребление солёным и жирным,
  • частые перекусы,
  • сон после еды,
  • «ночной» режим жизни.

Эксперт отмечает, что вредны могут быть и диеты.

«Я говорю о жёстких ограничениях в питании, при которых организму не становится легче, а наоборот. Постоянный сброс и набор веса только усиливают склонность к резистентности к инсулину», — сообщает Кононенко.

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