Какие привычки приближают развитие диабета, инфаркта и инсульта

«Если у вас резко изменился вес, ухудшилось состояние волос, кожи и ногтей, а ранки заживают слишком долго, стоит забеспокоиться. Среди опасных признаков также красные точки на коже, потемнения в местах максимального трения — в подмышках, под грудью, на костяшках пальцев рук и ног», — рассказала Кононенко.