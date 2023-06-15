Какие привычки приближают развитие диабета, инфаркта и инсульта

Сон после ужина и не только: какие привычки приближают развитие сахарного диабета, инфаркта и инсульта — диетолог
Врач-диетолог Инна Кононенко считает, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом пишет «Почему болит».
Снижение чувствительности организма к инсулину (инсулинорезистентность) может привести к сахарному диабету второго типа, метаболическому синдрому, ожирению, инсульту или инфаркту.
«Если у вас резко изменился вес, ухудшилось состояние волос, кожи и ногтей, а ранки заживают слишком долго, стоит забеспокоиться. Среди опасных признаков также красные точки на коже, потемнения в местах максимального трения — в подмышках, под грудью, на костяшках пальцев рук и ног», — рассказала Кононенко.
Привычки, которые увеличивают риск развития опасных заболеваний:
- заедание стресса мучным и сладким,
- злоупотребление солёным и жирным,
- частые перекусы,
- сон после еды,
- «ночной» режим жизни.
Эксперт отмечает, что вредны могут быть и диеты.
«Я говорю о жёстких ограничениях в питании, при которых организму не становится легче, а наоборот. Постоянный сброс и набор веса только усиливают склонность к резистентности к инсулину», — сообщает Кононенко.