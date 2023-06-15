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Врач Агапкин заявил, что сельдь понижает риск болезни Альцгеймера

Врач-реабилитолог, терапевт и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша перечислили полезные свойство селедки. Об этом они рассказали в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач заявил, что сельдь понижает риск болезни Альцгеймера
© Вечерняя Москва

По словам медиков, сельдь можно употреблять для профилактики онкологии. Диетолог объяснила, что этим свойством продукт обязан омега-3 жирным кислотам и селену. По ее словам, данные компоненты являются мощными антиоксидантами и защищают клетки организма от метаболических повреждений. Также жирные кислоты омега-3 хорошо влияют на кожу и помогают предотвратить старение.

Агапкин рассказал, что употребление продуктов, которые богаты жирными кислотами, уменьшает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Как распознать деменцию на ранних стадиях, рассказал кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков. Он отметил, что число людей с диагнозом «деменция» увеличивается год от года. Если обнаружить заболевание на ранней стадии, то можно затормозить его развитие.

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