Врач заявил, что сельдь понижает риск болезни Альцгеймера

Врач-реабилитолог, терапевт и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша перечислили полезные свойство селедки. Об этом они рассказали в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

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По словам медиков, сельдь можно употреблять для профилактики онкологии. Диетолог объяснила, что этим свойством продукт обязан омега-3 жирным кислотам и селену. По ее словам, данные компоненты являются мощными антиоксидантами и защищают клетки организма от метаболических повреждений. Также жирные кислоты омега-3 хорошо влияют на кожу и помогают предотвратить старение.

Агапкин рассказал, что употребление продуктов, которые богаты жирными кислотами, уменьшает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.